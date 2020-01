Le imprese incontrano chi è in cerca di occupazione. Nuovo appuntamento al Centro per l’impiego

GROSSETO – Il giorno 23 gennaio, presso il Centro per l’Impiego di Grosseto all’interno del ciclo “Le Imprese al centro”, si svolgerà l’incontro con la Tosco Service s.r.l., azienda rappresentativa del territorio che opera nel settore dei servizi con appalti presso aziende privati e Pubbliche amministrazioni.

L’incontro prevede la presentazione della mission e vision dell’azienda, la descrizione dei profili vacanti, delle competenze professionali richieste e delle soft skills per processi di selezione.

L’azienda sta ricercando un addetto alle pulizie di interni presso strutture turistico/ricettive.

Al termine dell’incontro l’azienda raccoglierà i curricula e svolgerà dei brevi colloqui conoscitivi.

Gli interessati possono registrarsi e candidarsi al link https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=9456 oppure presentarsi muniti di cv presso i Centri per l’Impiego di Grosseto e Follonica fino al 21 gennaio.

Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’Impiego definire le modalità di partecipazione all’evento.