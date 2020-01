GROSSETO – Sembra in evoluzione la situazione climatica in provincia di Grosseto. Dopo il freddo sole invernale che ha contraddistinto gran parte delle ultime settimane sono in arrivo nuvole su gran parte della Maremma.

E’ una situazione di instabilità che potrebbe portare a qualche pioggia nei prossimi giorni, forse già in questo fine settimana, ma è una situazione che andrà valutata più attentamente nelle prossime ore.

Le temperature, invece, restano stabili: nella giornata di giovedì 16 gennaio, nel capoluogo, sono attese temperature comprese tra i 3 e 13 gradi, ovvero in linea con quelle di ieri.

