Errore di calcolo dell’Inps sulle pensioni di gennaio. Ecco cosa fare

GROSSETO – La Federazione pensionati Cisl Grosseto è a disposizione di tutti i pensionati per chiarimenti sull’errore di calcolo, da parte dell’Inps, che ha interessato circa 100mila pensioni pagate a gennaio in tutta Italia, nella fascia che va dai 1545 ai 3090 euro.

“Nell’informativa che abbiamo ricevuto dall’Inps – spiega Luciano Nardi, segretario della Federazione pensionati Cisl Grosseto – sono spiegati gli impegni precisi che consistono nel ripristinare gli importi dovuti, pareggiando le somme indebitamente trattenute con il pagamento di febbraio, e nel procedere al ricalcolo da parte delle sedi su domanda degli stessi interessati. Siamo quindi a disposizione di tutti i pensionati, presso le nostre sedi per chiarimenti in merito”.

Si ricorda che da questo mese sono tre le sedi della Federazione dei pensionati Cisl di Grosseto a disposizione degli associati: via Senegal, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; la sede in via della Pace, aperta il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12, e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18; la sede di via Caracciolo, aperta il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile contattare il numero 0564.422301 oppure lo 0564.2468.