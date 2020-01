Ecco i ragazzi del Servizio civile alla Misericordia: «Entusiasti. Siano esempio per altri giovani»

CINIGIANO – La Misericordia di Cinigiano è lieta di comunicare che da mercoledì 15 gennaio è iniziato per due giovani del territorio il servizio civile universale all’interno dell’associazione. Elodye Giomarelli e Parsifal Alberizzi hanno superato brillantemente le selezioni ed entreranno, per un anno, a far parte di questo progetto.

“È con immensa soddisfazione che diamo questa notizia – afferma Guglielmo Bertini, vicegovernatore e responsabile Olp del progetto – oltre al servizio civile universale, la nostra associazione è riuscita a rientrare anche nel progetto di servizio civile regionale, grazie al quale, tra poche decine di giorni, inizieranno il loro anno con noi altre due ragazze di Cinigiano: Rachele Tarsi e Noemi Bertini. Il nostro Consiglio è estremamente orgoglioso per la marcata motivazione che hanno avuto questi ragazzi nell’aderire al progetto, confermata dal fatto che tutti e quattro erano comunque già da tempo volontari molto attivi e presenti nella nostra associazione. Auguriamo loro un anno di lavoro sereno e proficuo, e soprattutto, di arricchimento interiore”.

“È bello leggere negli occhi di questi ragazzi l’entusiasmo per l’esperienza che stanno per affrontare – afferma il sindaco di Cinigiano, Romina Sani –. Complimenti a tutti. L’auspicio è che siano un esempio positivo per avvicinare altri loro coetanei alla Misericordia. Il mondo del volontariato ha un costante bisogno di giovani”.

Per chi volesse contattare la Misericordia di Cinigiano: miserinoi@virgilio.it