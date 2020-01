Calcio giovanile e burraco nel weekend di eventi in memoria di Maria Sole

GROSSETO – E’ il weekend più importante per “L’Amore vince sempre”, la manifestazione lunga un mese della Uisp per ricordare Maria Sole Marras. Sabato 18 e domenica 19 gennaio altri due tornei di calcio giovanile organizzati dalla Uisp e dall’asd Barbanella: dopo i Piccoli Amici nel prossimo fine settimana toccherà a Esordienti e Pulcini. Grande attesa, poi, per il torneo di burraco che animerà la sede di via Europa per tutta la giornata di domenica: tantissimi giocatori nelle due manifestazioni previste, tra il pomeriggio e la sera.

Fino al 31 gennaio, invece, c’è tempo di iscriversi al premio letterario di poesia, racconto e racconto fantasy che ha come tema “L’Amore Vince Sempre”. Tre le sezioni, rivolte ai bambini delle classi quinte della scuola primaria, ai giovani della scuola secondaria di primo e secondo grado, a tutte le persone che hanno compiuto 18 anni di età. Gli elaborati, inediti, possono essere presentate anche come testo scritto a mano non superiore alle cinque pagine e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30 righe (tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.uispgrosseto.it, qui il bando, qui il regolamento).

L’Amore vince sempre ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per aiutare la neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze e in particolare il progetto nato con il nome di Maria Sole.