Tecniche base e uscite in acqua nei nuovi corsi di sup e kayak firmati Uisp

GROSSETO – Nuovi corsi di sup e kayak organizzati dall’area acquaviva Uisp alla piscina di via Veterani dello Sport gestita dal comitato di Grosseto. Tre i corsisti per il kayak che stanno perfezionando le manovre per l’eskimo, quattro quelli del sup che stanno imparando le tecniche base di pagaiata. Sono previste uscite in mare e fiume.

“Apriamo il 2020 con due corsi attivi di sup e kayak – afferma Maurizio Zaccherotti, coordinatore regionale acquaviva Uisp – con l’obiettivo di formare allievi in grado di affrontare differenti tipologie di ambienti acquatici pagaiando in sicurezza”. “La prossima edizione di Vivifiume – ricorda Zaccherotti – sarà l’ennesima occasione per testare il grado di apprendimento degli allievi in tratti di Ombrone che vanno dai 7 ai 12 chilometri in acqua mossa”.