Successo sul Luca Consani Grosseto per le Under 12 della Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Splendida vittoria esterna per l’’Under 12 6×6 Pallavolo Follonica che ha dominato sulle pari età del Luca Consani Grosseto (11/25; 25/16; 21/25; 16/25 i parziali).

Le ragazze del tecnico Ulio Benassi, concentrate e determinate a vincere, si sono aggiudicate tre dei quattro set giocati, mostrando grande sintonia, in una gara piacevole e coinvolgente; tutto abbastanza facile per le grossetane che hanno controllato il match nei tre set senza grandi difficoltà, e ciò ha consentito al tecnico di avvalersi di tutta la rosa delle convocate.

Le convocate: Chiara Cignoni; Bianca Bongini; Alice Vatti; Margherita Asta; Sofia Battellini; Eva Domenichini; Emma Mattioli, Adele Ferri.