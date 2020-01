Secondo tempo da applausi, vittoria degli Under 18 della Gea contro il Sancat Firenze

GROSSETO – La Sposta-Menti Gea Grosseto Under 18 gold inizia la seconda fase con una bella vittoria a spese del Sancat Firenze. I ragazzi di Pablo Crudeli, sotto fin dal primo quarto, hanno disputato un ottimo secondo tempo e nell’ultimo periodo, con un parziale di 22-10, sono riusciti a superare un avversario che sembrava aver messo le mani sulla partita. I fiorentini nei primi dieci minuti hanno messo insieme quattro punti di vantaggio, che sono diventati undici all’intervallo lungo. La Sposta-Menti, dopo un faccia a faccia con il coach Crudeli nello spogliatoio, è rientrata in campo con approccio diverso alla gara e ha iniziato la sua rimonta, grazie alla crescita di tutta la squadra e nelle battute conclusive, grazie all’apporto decisivo di Lorenzo Scurti (con una tripla e due liberi) e di Marco Scarpino, ha firmato una vittoria che permette di iniziare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione. Va detto che nelle prime battute si sono distinti Muntean e Mazzei che hanno chiuso in doppia cifra, con una bomba a testa.

SPOSTA-MENTI: Battaglini 5, Luchi 7, Mazzei 11, Muntean 13, Scarpino 12, Gambelli, Briganti 1, Scurti 11, Rocchiccioli 1, Grilli, Gruevski 2, Baccheschi 2. All. Pablo Crudeli.

SANCAT FIRENZE: Sferruzza, Popovic 6, Pecchi 2, Benedetti 7, Danese 10, Feruglio 9, Casini 10, Rogai 10, Pisani 4, Baggio Cardoso 2. All. Baccetti.

ARBITRI: Posarelli e Frosolini di Grosseto.

PARZIALI: 13-17, 30-41; 43-50

NOTE: usciti per falli Benedetti e Danese.