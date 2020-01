La piccola Nina si è persa: aiutiamola a tornare a casa

MONTIONI – Cinque giorni fa si è smarrita Nina, una piccola cagnolina nera di un anno, in Località Poggio al Turco (Suvereto), nei pressi del bosco di Montioni, a pochi chilometri dal grossetano.

La cagnolina, pelo lungo di piccola taglia, è tutta nera con del pelo bianco intorno agli occhi e alla bocca e sulle zampine.

Lisa, la sua padrona, la sta cercando ininterrottamente, e ha già allertato tutti i canili della zona.

Nella foto, Nina è in primo piano. L’altro cane è suo padre che “la sta cercando in continuazione”, racconta Lisa. “Probabilmente l’hanno portata via – continua la donna -. Se qualcuno l’ha presa, con questo annuncio saprà che la stiamo cercando”.

Per qualsiasi segnalazione 333 215 6276.