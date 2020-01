GROSSETO – Un’altra giornata soleggiata in tutta la provincia di Grosseto. Stabili le temperature, che nel capoluogo dovrebbero restare sospese tra i 3 e i 12 gradi, proprio come nella giornata di ieri.

Le nuvole non ci sono più, nel pomeriggio potrebbe invece alzarsi un po’ divento, comunque leggero, da sud-sud est, a mitigare un poco le temperature assieme al sole, che nelle ore più calde continua comunque a scaldare la Maremma con buona intensità.

Situazione stabile un po’ in tutta la provincia di Grosseto, basti pensare che tra il mare e la vetta Amiata, come temperature minime, ci sono soltanto 8 gradi di differenza: oggi in cima all’Amiata la minima attesa è di -5.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE