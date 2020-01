Il Comune assume: al via il bando per 10 posti a tempo indeterminato

GROSSETO – È online il bando di concorso pubblico per la copertura di 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “collaboratore amministrativo” categoria B3 – posizione economica di accesso B3, di cui uno uno riservato ai soggetti con disabilità che rientrano nell’art. 1 comma 1 della legge 68/1999.

La domanda, sul sito dal 17 gennaio, va presentata esclusivamente online entro le ore 24 del 17 febbraio prossimo.

Alla domanda vanno allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: la copia di un documento di identità in corso di validità; i titoli relativi allo stato di salute (condizione di invalido, mutilato, ecc.) con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale; iscrizione agli elenchi di cui all’art. 8 L. n. 68/1999 con indicazione dell’ufficio provinciale del lavoro di appartenenza (solo per coloro che esercitino la riserva); attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di 10 euro tramite c/c postale n. 118588 intestato a Comune di Grosseto – Servizio di Tesoreria indicando chiaramente nella causale del versamento il COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione della procedura concorsuale: “Concorso Collaboratore amministrativo” o tramite bonifico bancario IBAN IT 21 E0103014300000003288381, intestato al Comune di Grosseto indicando chiaramente nella causale del versamento il COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione della procedura concorsuale: “Concorso Collaboratore amministrativo”.

Il concorso si articolerà in un’eventuale prova preselettiva, una prova scritta a contenuto pratico-attitudinale e una prova orale.

Per tutte le informazioni sul concorso, il bando – compresa la domanda, online dal 17 gennaio – è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi e nella home page del sito del Comune di Grosseto – sezione Novità.

Questo il link diretto al bando http://web.comune.grosseto.it/comune/fileadmin/user_upload/Modulistica/CONCORSI/BANDO_CONCORSO_10B3_Amm_GU_5_2020.pdf.