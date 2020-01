FOLLONICA – Nella città del Golfo si inizia a respirare l’aria di campagna elettorale. Infatti, da un paio di giorni per tutta la città si vedono grandi manifesti con il volto del candidato sindaco Andrea Benini (centrosinistra), uno dei due protagonisti del ballottaggio e in corsa contro l’altro candidato Massimo Di Giacinto (centrodestra).

Ancora non si conosce nemmeno la data di quando i cittadini saranno chiamati alle urne, potrebbe essere a maggio in concomitanza con le elezioni regionali o addirittura già a fine marzo.

di 4 Galleria fotografica Manifesti Benini 2020







Dipenderà dalla decisione del Ministero dell’interno che dovrebbe annunciare “l’election day” nei prossimi giorni, a meno che non venga presentato un eventuale ricorso al Consiglio di Stato entro il 18 gennaio, il giorno in cui scadono i termini (30 giorni dalla sentenza del Tar) per poter impugnare la decisione dei giudici amministrativi della Toscana.