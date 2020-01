Corso di educazione finanziaria per stranieri: ecco il progetto d’inclusione di Anci. Come partecipare

GROSSETO – Si chiama Savoir Faire il progetto che vede come capofila Anci Toscana e che prevede una serie di azioni per promuovere i processi di inclusione economica, finanziaria e sociale dei cittadini di Paesi terzi, sostenendone l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo.

Il progetto è cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Fami 2014-2020. Il partenariato è composto anche da Regione Toscana, Arci Comitato Regionale Toscano, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni L’Altro Diritto (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche), Fondazione Finanza Etica, COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti).

Il progetto intende accrescere le competenze e la capacità di innovazione degli operatori del sistema pubblico e del privato sociale impegnati in servizi e percorsi di accompagnamento connessi al riconoscimento delle competenze e all’accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Paesi terzi attraverso attività di ricerca-azione e scambio e confronto con pratiche e modelli innovativi regionali, nazionali ed europei.

A Grosseto, all’interno del progetto viene promosso un corso di educazione finanziaria e allo sviluppo di impresa rivolto ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio toscano, compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria che siano interessati all’acquisizione di competenze finanziarie e allo sviluppo di capacità imprenditoriale.

La partecipazione al corso è completamente gratuita e le iscrizioni si accettano entro il 31 gennaio. Le lezioni e il materiale didattico sono in italiano, per cui è richiesto un livello adeguato di conoscenza e padronanza della lingua in forma scritta e orale.

Per avere informazioni è possibile scrivere a formazione.fondazione@bancaetica.org oppure contattare il numero 055 2381064. A questo link è possibile scaricare il modulo di iscrizione: https://finanzaetica.info/corso-di-educazione-finanziaria-e-allo-sviluppo-di-impresa-val-di-cecina-aperte-le-iscrizioni/?fbclid=IwAR2ycoY3KuR8mwOII2t3ZUNBA5MXYuKSc1wiDJkP8ICYJPTSupXULTrh6kU