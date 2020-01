Atto vandalico al Centro sportivo. Intanto doppio allenamento per la squadra

GROSSETO – Un atto vandalico che ha colpito il nuovo Centro sportivo di Roselle. E’ quanto successo nella notte tra domenica e lunedì, quando l’impianto del gas che si trova fuori dal Bar 1912 ha subito una forzatura. Un danno che si aggira intorno al migliaio di euro, soprattutto per la perdita di gas, e che è stato segnalato alla società dal guardiano del Centro. La stessa società aveva chiesto tempo fa all’Amministrazione comunale l’installazione di una sbarra all’ingresso della via per impedire l’accesso ai non autorizzati, così come l’illuminazione della via che porta alle strutture (illuminazione che è stata fatta soltanto all’interno del Centro a spese della società), ma “la richiesta non ha mai ricevuto risposta” come conferma la società.

Intanto la squadra ha svolto il consueto doppio allenamento del mercoledì. Questa mattina i giocatori sono stati divisi in tre gruppi: uno ha lavorato sul campo con un programma apposito sulla forza, diviso tra attaccanti e difensori, mentre il secondo gruppo ha lavorato in palestra e il terzo sulle conclusioni in porta. Nel pomeriggio esercitazioni attacco contro difesa e partitella finale in vista dell’importante gara di domenica contro il Tuttocuoio. Ancora fuori causa Rosi per infortunio, mentre Giani e Milani sono in diffida.

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912