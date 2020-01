Al via la campagna di tesseramento della Croce rossa: «Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti»

FOLLONICA – La Croce rossa informa che è aperta la campagna soci per l’anno 2020 e già da alcuni giorni gli incaricati della Cri stanno effettuando le consegne domiciliari delle tessere il cui importo è 20 euro.

“La quota di sostenitore rappresenta un importante contributo per le nostre attività – dice il presidente Giorgio Lolini -. Grazie a questo possiamo dotare i nostri veicoli di presidi sanitari o acquistare attrezzature per la Protezione civile o fornire aiuti alle famiglie in difficoltà. Insomma un valore aggiunto che ci consente di prestare un servizio migliore”.

“I compiti della Croce rossa italiana sono numerosi – prosegue Lolini – e non riguardano solo il trasporto inferni o l’emergenza 118, ma interessano anche il settore socio – assistenziale in favore di famiglie indigenti con la distribuzione di viveri e vestiario. La Protezione civile, in collaborazione con il Comune di Follonica, la Polizia municipale per il supporto logistico in occasione di grandi eventi, la Guardia costiera per il soccorso in acqua ed infine con la Provincia per eventi di protezione civile e per il presidio della Sala operativa”.

“Organizziamo corsi di primo soccorso – va avanti il presidente -, disostruzione pediatrica, Bls – D (cioè per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici) e formazione sanitaria in favore di scuole ed aziende del territorio, in particolare per ciò che riguarda il decreto 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ovviamente l’impegno maggiore resta quello sanitario che nel 2019 ha superato gli 8mila interventi tra emergenze e trasporti ordinari, svolti non solo su Follonica ma anche nei Comuni di Gavorrano, Scarlino ed altri limitrofi”.

“Mi sento quindi di rivolgere un invito – conclude Giorgio Lolini – affinché sempre più persone si iscrivano alla Croce rossa, sia come sostenitori ma anche come volontari perché c’è sempre bisogno dell’aiuto di tutti. Le esigenze della nostra città sono veramente tante, ed il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che vada sempre più nel segno dell’efficienza”.

La quota può essere anche versata nella sede della Croce rossa sita in via della Pace.