Veterani Sportivi sempre al comando, Panetteria Maremma batte e scavalca Finanza e Friends

GROSSETO – Quinta giornata di andata e Veterani Sportivi al comando del campionato di calcio a 7 over 35 Csen. La formazione di Petri, vincendo contro il fanalino di coda Amatori Grosseto per 3-1 salgono a quota 12 punti. Dietro però non mollano né Panetteria Maremma né La Stecca. I fornai infatti hanno battuto 3-1 il Finanzia e Friends superandoli in classifica, mentre La Stecca ha liquidato 7-3 il Panificio Arzilli grazie ad una prova superlativa di bomber Battistini, autore di ben quattro reti. Successo prezioso anche per l’Health Lab di Cannatella che ridimensiona il Ristorante Il Veliero, battuto 2-1 grazie alle reti dei soliti Cannatella e Fedolfi. La Macrilela invece ruggisce superando 5-0 sul Granducato del Sasso con doppiette di Tammaro e Rotondo.

La classifica: Veterani Sportivi 12 punti, Panetteria Maremma, La Stecca 10, Rist.Pizz.La Macrilela, Health Lab, Finanzia e Friends 9, Il Veliero, Panificio Arzilli 6, Granducato del Sasso 3, Amatori Grosseto 0.

Panetteria Maremma-Finanzia e Friends 3-1

Health Lab-Ristorante Il Veliero 2-1

HEALTH LAB: Chigiotti, Vattiata, Miliani, Cannatella, Aluigi, Gorelli, Fedolfi, Conti.

IL VELIERO: Di Roberto, Bonucci, Bruni, Podestà, Wongher, Solari, Monaci, Baggiani, Mengoni.

Marcatori: Cannatella, Fedolfi; Wongher.

La Stecca-Panificio Arzilli 7-3

LA STECCA: Villani, Cantalino, Foglia, Sacchini, Cuneo, Battistini, Fanfani, Biagetti.

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Lorenzini, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Stivaletti, Bruni, Valurta, Lato, Naldi.

Marcatori: 4 Battistini, Biagetti, Sacchini, Cantalino; 2 Notaro, Valurta.

Granducato del Sasso-Rist.Pizz. La Macrilela 0-5

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Bassi, Guarcello, Rossi, Musilli, Hoxha, Corridori, Catocci, Bulku.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Martorelli, Basilicata, Latina, Mauro, Rotondo, Tammaro, Falcone.

Marcatori: 2 Rotondo, 2 Tammaro, Martorelli.

Veterani Sportivi-Amatori Grosseto 3-1

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Cammilletti, Magaddino, Angeli, Spampani, Penco, Sonnini, Morini.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Autiero, Rabiti, Zerbini S., Zerbini R., Ferro, Bagnoli, Gramazio, Salvafondi.

Marcatori: Magaddino, Sonnini, autorete; Gramazio.