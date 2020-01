Torna Family hub: al via i laboratori gratuiti per i bambini del nido. Il programma

GROSSETO – Con il nuovo anno riparte Family Hub: il progetto del Comune di Grosseto gestito dalla cooperativa Giocolare torna con un percorso ricco di esperienze per i bambini e le bambine fino ai 6 anni. Si parte con una prima serie di appuntamenti dedicati ai più piccini e ai loro genitori, che proseguiranno con un corso specifico per l’allattamento e il massaggio infantile. A breve verranno presentati anche i laboratori per i bambini dai 3 ai 6 anni.

“Riprendono le attività di Family Hub – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni, assessore ai Servizi educativi-: l’obiettivo del progetto è quello di ampliare l’accesso ai servizi educativi, per consentire alle famiglie di entrare in contatto con una serie di azioni pensate per rafforzare le loro capacità di gestire le sfide quotidiane e di progettare il futuro coinvolgendo anche i più piccoli.”

“Sul Ponte Arcobaleno” è il titolo di una serie di laboratori che si terranno al nido d’infanzia “Il Canguro” per genitori e bambini da 0 a 3 anni. Tutti gli incontri si svolgeranno il giovedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.

Mercoledì 15 gennaio dalle ore 16.30 alle 18 – sempre nella sede di via Lago di Varano – si terrà la presentazione del percorso che si svolgerà tra gennaio e maggio.

Si parte con “Inverno in Musica”, una serie di laboratori di musica condotti da Irene Olivelli che esplorano l’apprendimento musicale secondo la “Music Learning Theory”. Questi laboratori specifici si terranno il 23 gennaio, il 30 gennaio, il 6 febbraio e il 13 febbraio

Si prosegue poi con gli altri laboratori di letture animate e giochi:

5 MARZO – DI CHE COLORE È UN BACIO – Esploriamo i colori naturali

12 MARZO – ZEBRA DALLA SARTA – Colori di stoffa

19 MARZO – TOC TOC, CHI ABITA QUI? – Rumori e versi

26 MARZO – DALLA CHIOMA – Esploriamo gli elementi naturali

2 APRILE – NASCONDINO – Scatole con sorpresa

16 APRILE – IL BRUCO MAI SAZIO – Prepariamo la merenda al bruco

23 APRILE – LIBRO LUCI – Giochiamo con le luci

30 APRILE – SOLO UN PUNTINO – Esploriamo le scatole

7 MAGGIO – FESTA CONCLUSIVA

È sempre attivo uno sportello di ascolto e orientamento ai servizi del territorio per l’infanzia.

Tutte le iniziative del progetto sono gratuite. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Polo 0/6 Arcobaleno in via Ungheria 1A, Grosseto.

Per info scrivere a familyhub.grosseto@giocolare.net o contattare il numero 324 6181480