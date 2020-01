Test amichevole con Rufus e Grosseto per gli Under 10 del Golfo Rugby

FOLLONICA – Test in amicizia per i baby giocatori del Golfo Rugby. Sabato 11 gennaio per riprendersi dalla pausa natalizia e ricaricarsi in previsione dei prossimi impegni sportivi gli Under 10 tramite il loro allenatore Francesco Monguzzi hanno organizzato sul campo di Follonica un’amichevole in cui si sono mescolati con i compagni del Rufus San Vincenzo e del Grosseto Rugby per un pomeriggio all’insegna dello sport e dell’amicizia. Poi tutti insieme a fare merenda nel classico terzo tempo: perché lo spirito sportivo del rugby è proprio questo, le altre squadre non sono avversari ma compagni di gioco.