Maremma motorizzata in raduno a Piombino: «Un successo. Siamo molto soddisfatti»

FOLLONICA – Domenica 12 gennaio il gruppo Maremma Motorizzata ha organizzato un raduno per tutti gli appassionati di auto e motori.

Alle 9 tutti i partecipanti, 120 persone in 74 auto, si sono ritrovati a Follonica e da lì sono partiti verso Piombino.

Passando per i paesi di Montioni, Suvereto, Sassetta, San Vincenzo, sono arrivati a Piombino, dove hanno sistemato le auto all’interno di piazza Bovio. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Piombino, ha anche concesso i vari permessi, dando la possibilità al gruppo Maremma Motorizzata di tenere le auto in esposizione sulla piazza per tutto il corso della giornata.

I partecipanti hanno poi pranzato al ristorante La Rocchetta: “Così abbiamo goduto di un pranzo vista mare in compagnia di vecchie e nuove conoscenze con le quali condividere la passione per le auto – hanno commentato dal gruppo -. Durante il pomeriggio molte persone sono accorse in piazza per vedere le auto, e abbiamo avuto il piacere di riscontrare davvero tanta approvazione sia dai più piccoli che dai più grandi, e questo è stato per noi motivo di grande orgoglio, essendo questo uno dei nostri obbiettivi”.