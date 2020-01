Goleada e primato per il Gavorrano, Vetulonia quattro volte a segno contro il Magliano

GROSSETO – Urla il Gavorrano nel campionato Elite Uisp. La formazione di Roberto Premoli ottiene una pittoresca vittoria per 6-1 sul campo del Chiusdino, volando al comando del girone Nord. Un’autentica prova di forza per il Gavorrano, trascinato dalle triplette di Biagioni e Rotelli, al cospetto di una squadra di qualità come quella senese. E’ un risultato importante in considerazione del turno di riposo del Montemazzano e del pareggio interno del Senzuno, frenato dal Venturina: a Follonica finisce 1-1 con Grazzini che nella ripresa replica a Milani. Bene invece il Massa Valpiana, che con una rete del centravanti Venturi piega il Torniella di misura. Gavorrano 24, Montemazzano 22, Massa 21, Senzuno 20: le magnifiche quattro, ora con lo stesso numero di partite in giocate, sono praticamente già sicure di un posto nei playoff e si candidano tutte con forza per il titolo. Netta affermazione esterna per il Ribolla, 3-0 a Scarlino con le reti di Nafi, Biondi e Baldanzi.

Nel girone Sud non molla la presa l’Etrusca Vetulonia, che si divora il Magliano per 4-0: Vivarelli, Palma, Malossi e Sgaragli lanciano la capolista, sempre a +3 su Polverosa e Paganico. La squadra di Bonemei ha la meglio del Sant’Angelo dopo un match complicato: Sini risponde a Fanciulli, ma nel finale Gentili chiude il match. I bianconeri, invece, vanno a bersaglio nel derby sul campo del Granducato del Sasso: avanti con Monaci, la squadra di mister Tiranno è ripresa da Trimi, ma nella ripresa Marzocchi e Ugolini decidono la gara; inutile la rete di Musilli. Entrambe le squadre superano il Montemerano (rinviato il match a Marsiliana) . Il Seggiano doma per 2-1 il Campagnatico dopo un match equilibrato: apre Ghelli, pareggia Riva, Bindi firma il gol partita a 10 minuti dal termine. Guadagna terreno l’Alberese, dopo l’1-0 all’Argentario.

Decima giornata

Girone Nord

Senzuno-Venturina 1-1

Chiusdino-Gavorrano 1-6

Massa-Torniella 1-0

Disperata-Ribolla-0-3

Atletico-Boccheggiano-rinviata

Classifica

Gavorrano 24

Montemazzano 22

Massa 21

Senzuno 20

Chiusdino 13

Torniella 12

Ribolla 10

Disperata 6

Venturina 7

Boccheggiano 5

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Sant’Angelo-Polverosa 1-2

Seggiano-Campagnatico 2-1

Alberese-Argentario 1-0

Etrusca-Magliano 4-0

Granducato-Paganico 2-3

New Team-Montemerano rinviata

Classifica

Etrusca Vetulonia 22

Paganico 19

Polverosa 19

Montemerano 17

Alberese 16

Seggiano 15

Argentario 12

New Team Marsiliana 11

Campagnatico 10

Granducato 9

Sant’Angelo 9

Magliano 7