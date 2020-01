Confronto e crescita per i baby del Follonica Gavorrano fra tornei e raggruppamenti

FOLLONICA – Sei formazioni di Follonica Gavorrano e Leoni di Maremma hanno preso parte nello scorso fine settimana a manifestazioni giovanili che si sono disputate lungo la costa o nell’entroterra toscano.

I Pulcini 2009 allenati da Marco Di Fiore hanno partecipato al Torneo della Befana organizzata dal Costa Etrusca allo stadio “Barbetti” di San Vincenzo. Otto le formazioni al via: Costa Etrusca, Palazzaccio, Massa Valpiana, Siena, Salivoli, La Boracifera, Follonica Gavorrano e Marina Calcio. I piccoli biancorossoblù hanno chiuso la giornata con tre vittorie ed una sconfitta di misura contro il Massa Valpiana per un episodio sfortunato. La formazione: Malia, Straccali, Cornacchini, Vestri, Dorelli, Haxhini, Da Frassini, Roghi, Marconi, Bassolino, Casanova, Bonucci.

Nonostante non siano riusciti a vincere nemmeno una partita è stata una gran bella giornata anche per i Pulcini 2010, chiamati a confrontarsi con Costa Etrusca, Marina Calcio, Scansano, Capezzano, Salivoli, Tau Calcio e Venturina. Questi i baby giocatori del Follonica Gavorrano: Riccardo Berti, Cosimo Cilemmi, Tommaso Pitteri, Alessandro Montomoli, Gabriele Presta, Francesco Raiano, Thomas Ranieri, Paolo Ricci, Francesco Papini. All. Michele Presta; dirigente Salvatore Raiano.

Al Velodromo San Carlo di San Vincenzo i Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma si sono ottimamente comportati, sotto il profilo del gioco, riuscendo a vince le due gare eliminatorie della mattina e a pareggiare, dopo essere stati avanti, e a vincere le due partire pomeridiane. Al Torneo della Befana hanno preso parte anche Siena Nord, Salivoli, Scansano, Costa Etrusca, Massa Valpiana, Marina Calcio e Venturina. La rosa dei Leoni di Maremma: Gabriele Santi, Niccolò Prisco, Gabriele Chiti, Leonardo Tarquini, Samuele Cinotti, Nicolas Capurso, Matteo Vannetti. All. Francesco Confortini.

I Primi Calci 2012 dei Leoni di Maremma hanno effettuato cinque partitelle allo stadio “Gianni Bui” di San Giuliano Terme, nel 3° trofeo “Feste di Natale” al quale hanno partecipato anche le squadre bianca e blu del San Giuliano, Fortis Camaiore, Capezzano Pianore e Giovani Fucecchio. I Leoni di Maremma hanno schierato: Tommaso Caramelli, Giovanni Cerullo, Matteo Giusti, Filippo Di Tella, Leonardo Mancini, Diego Di Fiore, Brando Caselli.

Un’altra squadra di 2012 era a San Vincenzo per misurarsi con Palazzaccio, Venturina, Costa Etrusca e Siena. La formazione: Gabriel Gaudino, Niccolò Bonaguidi, Gabriele Cot, Niccolò Battistini, Cesare Cilemmi, Antonio Inannibelli, Riccardo Agresti, Samuele Santini, Elia Straccali.

Al Velodromo San Carlo di San Vincenzo si è esibita anche una rappresentativa di Piccoli Amici 2013-2014 dei Leoni di Maremma, che hanno affrontato con tanto entusiasmo Venturina, Costa Etrusca, Salivoli A e Salivoli B. I bambini maremmani: Alessandro Barracani, Ettore Pantani, Santiago Salvestroni, Leonardo Saitta, Francesco Iacomino, Alessio Bracali, Marco Sechi, Antonio Devico, Giuseppe Cera, Mario Mottola, Diego Righini, Alessio Maione, Claudio Fiorini, Riccardo Lazzara. All. Lorenzo Villareale, dirigente Lisa Demi.