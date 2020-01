GROSSETO – Fine settimana positivo per il settore giovanile biancorosso, che chiude con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Pareggiano gli Juniores nazionali contro la Lucchese, perdono gli Allievi regionali sul campo del Monteriggioni, mentre le due squadre dei Giovanissimi provinciali vincono rispettivamente contro Roselle e Ardenza.

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Lucchese 3-3

Pareggio dalle tante emozioni per la truppa di mister Angeli, che deve scontare ancora il turno di squalifica. Nella formazione dei biancorossi si vedono anche Pizzuto e Frosinini, oltre al nuovo arrivato Pastore, in prestito dal Follonica Gavorrano. Dopo soli 6’ i padroni di casa passano, con il gol di Castellazzi. Il vantaggio dura però solo quattro minuti, perché Yosif riporta in parità la Lucchese con l’unico tiro in porta fatto nel primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa nuovo vantaggio del Grosseto, con Frosinini su calcio di punizione. Al ventesimo gli sforzi dei maremmani sono premiati con il 3-1 di Sacchini, al 20’. La Lucchese però non molla e alla mezz’ora accorcia con Durante, per trovare poi il definitivo pareggio, che sa di beffa per i grossetani, ancora una volta con Yosif a tempo scaduto.

ALLIEVI REGIONALI: Monteriggioni-Us Grosseto 3-0

Finisce con un risultato troppo pesante per i ragazzi di Consonni lo scontro diretto dell’ultima giornata del girone di andata del campionato Allievi Regionali. Vittoria comunque meritata del Monteriggioni, anche se il rigore che ha sbloccato l’incontro è risultato determinante, all’interno di una partita in perfetto equilibrio fino a quel momento. Al 22′ l’episodio chiave, Angiolini affonda il tackle su Lombardini defilato in area biancorossa: per l’arbitro è rigore, e Provvedi spiazza Comi. Reazione del Grosseto che nel giro di due minuti si affaccia in area avversaria. Al 29′ angolo di Filippi e Stefi manca di poco la deviazione sul secondo palo. Al 30′ conclusione centrale di Lucattini, sicuro Siligardi. Al 33′ pericolosi i locali: tiro di Lombardini e palla che sfiora il palo.La ripresa si apre con Falconi per Angiolini e un Grosseto che come sempre prova a costruire dal basso mentre i padroni di casa cercano di sfruttare con lanci lunghi sulle punte la maggiore fisicità. Al 42′ si libera bene in area Cappelli, gran tiro e bella parata di Comi in corner. Al 48′ buona percussione di Mema, palla a Salvadori e tiro fuori. Al 50′ fuori Cargiolli, Columbu e Lucattini dentro Di Chiara, Trombini e Papini. Al 59′ forse nel miglior momento dei maremmani, punizione dubbia concessa dall’arbitro, ben calciata da Cappelli e colpo di testa vincente di Provvedi per il 2-0 dei padroni di casa. Al 65′ fuori De Michelee Stefi dentro Testa e Bruni. Al 71′ sfortunato il Grosseto. Sventola di Di Chiara, deviata da Pescia e miracolosa parata in angolo di Siligardi. Al 75′ punizione di Di Chiara ancora sicuro Siligardi. All’82’, in pieno recupero, il 3-0 di Cappelli chiude la partita con un punteggio decisamente esagerato per quanto visto in campo. Il Grosseto chiude il girone d’andata al terzo posto, dimostrando di potersela giocare con tutti gli avversari.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Us Grosseto-Roselle 3-0

Vittoria importante per i ragazzi di mister Pieri, che trovano il vantaggio dopo appena 10’ con Passalacqua, che approfitta di un calcio d’angolo battuto da Solari. Al 20’ il Grosseto ha l’occasione di raddoppiare: il direttore di gara concede un calcio di rigore ai biancorossi per un fallo di mano, ma dal dischetto Tenci sbaglia. Lo stesso giocatore, però, si fa perdonare nella ripresa segnando una doppietta decisiva, prima al 17’ poi al 35’, che regala la vittoria ai maremmani.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Ardenza 5-2

Sul neutro di Batignano la squadra di mister Picardi si riprende, dopo due sconfitte immeritate, i tre punti grazie a una partita tutta grinta e carattere. Ospiti in vantaggio dopo appena cinque minuti con la rete di Godoy. All’8’ a pareggiare i conti ci pensa Nardi ma, dopo appena cinque minuti, Formichi riporta sul 2-2 la partita. Il primo tempo si chiude però con i biancorossi in vantaggio, grazie alla marcatura di Generali. Nella ripresa è ancora Grosseto: al 5’ Pimpinelli segna il gol del 4-2, mentre dopo poco ci pensa Bojinov a chiudere definitivamente sul 5-2.

TABELLINI

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Lucchese 3-3

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Castellazzi, Marraccini, Sacchini, Pizzuto, Riitano, Cerretti, Bojinov, Frosinini, Pastore. A disposizione: Bocchi, Lupo, Palmieri, Pineschi, Pratesi, Fattoi, Meacci, Yildiran, Ottaviani. All. Minucci.

LUCCHESE: Forciniti, Cantone, Iannello, Yosif, Cinelli, Matteoni, Maltese, Fambrini, Nutini, Sgrilletti, Durante. A disposizione: Mattugini, Santini, Bonuccelli, Angeli, Bianchi, Lenzi, Olivieri, Yener.

RETI: 6′ Castellazzi, 10′ e 49 st Yosif, 5′ st Frosinini, 20′ st Sacchini, 28′ st Durante.

ALLIEVI REGIONALI: Monteriggioni-Us Grosseto 3-0

MONTERIGGIONI: Silibert, Berardi, Di Ciacci, Decarli, Grimaldi, Pescia, Sarri, Bonucci, Barbieri, Provvedi, Cappelli. All. Lombardini.

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Mema, Filippi, Franceschini, De Michele, Cargiolli, Lucattini, Stefi, Salvadori,Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Cerulli, Mascelloni, Falconi, Testa, Di Chiara, Cargiolli, Bruni, Trombini. All. Consonni.

RETI: 22′ rig. e 59’ Provvedi, 82′ Cappelli.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Us Grosseto-Roselle 3-0

US GROSSETO: Laudicino, fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Affabile, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Turbanti, Presicci, Arrigucci, Mangia, Veglianti. All. Pieri.

ROSELLE: Bordan, Dalla Monta, Tosti, Biagiotti, Giraudo, Alifuoco, Mori, Cinelli, Scotto, Salvadori, Muscari. A disposizione: Borghetti, Frosali, Carrozzino, Tarolla, Leopardo, Cunico. All. Coppola.

RETI: 10’ Passalacqua, 17’ st e 35’ st Tenci.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Ardenza 5-2

US GROSSETO: Conti, Dani, Picci, Steri, Frediani, Sabatini, Generali, Nardi, Bojinov, Fregoli, Pimpinelli. A disposizione: Busetta, Manganelli, Fommei, Graffietti, Palombo. All. Picardi.

ARDENZA: Negro, Bettarini, Formichi, Casati, Apollonio, Giani, Faye, Civetta, Tonarelli, Godoy, Pozzilli. A disposizione: Benini, Jani, Secundo, Giovannino. All. Puddu.

RETI: 5’ Godoy, 8’ Nardi, 20’ Frediani, 25’ Formichi, 28’ Generali, 5’ st Pimpinelli, 8’ st Bojinov.