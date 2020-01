Una vittoria e una sconfitta per le squadre giovanili della Gea, le Under 16 espugnano Massa

GROSSETO – Fine settimana estremamente positivo per le formazioni giovanili femminili della Gea. Le Under 16 allenate da Andrea Ciolfi hanno esordito nel campionato Bronze andando a vincere sul campo della Pallacanestro Massa in una gara che hanno avuto un pugno fin dal primo quarto. Le Under 14 di Luca Faragli hanno invece sfiorato il colpo grosso al palasport di via Austria, contro la capolista Piombino nell’ultima giornata della prima fase. Con una formazione rimaneggiata, per la contemporaneità della gara delle Under 16, le biancorosse sono stati avanti per tutto il primo tempo, con un gioco brillante e con tanta grinta. Nella terza frazione, però, Piombino ha infilato un parziale di 16-4 e ha praticamente chiuso il confronto. Le geine però meritano un applauso e lasciano intravedere buone cose per la Coppa Toscana silver.

Under 16, Pallacanestro Massa-Gea Grosseto 40-61

PALL.MASSA: Coronella 2, Pessani 11, Gattini 5, Mosti, Menchetti 12, Santini 8, Marchi 2, Bontempi, Giorgi, Ricci. All. Francesco Canciello.

GEA GROSSETO: Tanganelli 19, Di Stano 10, De Michele 3, Guasti 2, Lambardi 2, Vinci 11, Saccardo, Faragli 14. All. Andrea Ciolfi.

PARZIALI: 11-16, 19-32; 27-42

Under 14. Gea Grosseto-Pallacanestro Femminile Piombino 38-50

GEA GROSSETO: Camarri, Panella 10, Scalora 2, Merlini, Landi 11, Nunziatini 15, Petrini, Dos Santos, Dottorini. All. Luca Faragli.

PIOMBINO: Vallini 4, Parlanti 11, Battaglini, Murzi 5, Vannozzi 8, Morganti, Bigio. Signorini 2, Poggi 6. Cagiada 2, Biondo 4, Samoylch 6. All. Mermettini.

PARZIALI: 12-8, 24-22; 28-38