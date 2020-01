Successo al tie break per le Under 16 del Gs Vvf, sconfitto il San Miniato

GROSSETO – Emozioni a non finire nell’ennesimo successo delle Under 16 del Gs Vvf Boni, che vincono al tie break contro Lupi Estintori San Miniato. Dopo aver vinto il primo set il sestetto maremmano viene raggiunto due volte ma con tenacia riesce a riportarsi sul 2 pari e chiudere nel finale per 16-14. Buona la prestazione di tutte le tutte le ragazze e il caloroso pubblico come tredicesimo giocatore. Il Palazzetto VVF si dimostra ancora una volta un bunker inespugnabile: zero le sconfitte subite in casa.

“Momentaneamente siamo primi in classifica – ha detto il tecnico Baricci – ma domenica prossima ci aspetterà la difficile trasferta a Cecina per chiudere definitivamente la Regular Season. Domani si riparte tutti in palestra per preparare al meglio la partita”.