“Le ultime novità della legge regionale 65/2014”: al Granduca l’incontro del Collegio dei geometri

GROSSETO – Il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Grosseto ha organizzato il convegno “Le ultime novità della legge regionale n. 65/2014”, che avrà luogo venerdì 17 gennaio dalle 9 all’Hotel Granduca di Grosseto, organizzato con la Regione Toscana.

L’evento vuole essere l’occasione per fare il punto sugli indirizzi ed i programmi di governo del territorio in Toscana e per avere un quadro generale sui recenti aggiornamenti alla legge regionale 65/2014.

L’incontro vedrà la partecipazione di importanti personalità politiche e amministrative della Regione, per quanto riguarda appunto la materia del governo del territorio quali: Vincenzo Ceccarelli, assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana; Barbara Galligani, architetto responsabile di posizione organizzativa “coordinamento tecnico e supporto interdirezionale attuazione politiche di governo del territorio” di Regione Toscana; Leonardo Marras, consigliere capogruppo del Pd in Consiglio regionale; Francesco Limatola, sindaco del Comune di Roccastrada.

Ai geometri saranno riconosciuti 4 CFP. Si ricorda che saranno riconosciuti CFP solo a coloro che effettueranno la registrazione con le

modalità previste dal vigente Regolamento per la formazione continua.

Programma

ore 8,30 Registrazione partecipanti

ore 9 Saluti e presentazione dell’evento di Patrizio Sgarbi, presidente Collegio dei geometri e geometri laureati Provincia di Grosseto

ore 9,15 “La sinergia tra professionisti e Regione Toscana” con Leonardo Marras

ore 9,45 “Evoluzione del Governo del territorio in Toscana” con Vincenzo Ceccarelli

ore 10,15 “L’adeguamento e la conformazione degli strumenti urbanistici alla L.R. n°65/2014 ed al P.I.T./P.P.R.” con Francesco Limatola

ore 10,45 “Le novità della L.R. n°65/2014 dopo le recenti modifiche introdotte dalla L.R. n°69/2019″ con Barbara Galligani

ore 12,45 Interventi e dibattito

ore 13,30 Chiusura dei lavori