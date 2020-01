GROSSETO – Una fredda mattina quella di lunedì 13 gennaio in tutta la provincia di Grosseto. A cominciare dal capoluogo dove la minima ha sfiorato all’alba gli zero gradi centigradi.

In città farà freddo anche in serata, sebbene la temperatura massima resti piuttosto alta, attorno ai 10 gradi centigradi. Nelle ore più calde, quindi, il clima sarà piuttosto piacevole, ma senza il sole a scaldare il capoluogo l’inverno si farà sentire.

Cielo sereno in buona parte della Maremma, con temperature che restano rigide ovunque, in particolare all’interno e sul Monte Amiata. Non ci saranno precipitazioni.

