Il buon gioco non basta, Cp Alice sconfitto dal Follonica nella prima di campionato

GROSSETO – Al Circolo Pattinatori Alice Grosseto non basta una bella prestazione per ottenere un risultato positivo contro l’Impredil Follonica A nella gara d’esordio del campionato di serie B. Sul 7-1 a favore degli azzurri di Guerrieri ha sicuramente influito un episodio avvenuto a 2’45 dalla fine del primo tempo.

Per un errore tecnico (ingresso in campo anticipato di un giocatore dopo un cartellino blu) l’arbitro Marinelli ha espulso definitivamente l’allenatore Alessandro Brizzi e il giocatore Blu Burroni, costringendo Alice a giocare con un uomo in meno per 11 minuti, a cavallo tra il primo e secondo tempo. Al momento del cartellino rosso i padroni di casa stavano perdendo 3-1 ed erano pienamente in partita grazie al buon comportamento di tutta la squadra. Il Grosseto ha risposto con Bianchi alla rete iniziale di Serse Cabella e ha fallito una punizione di prima con Bardini, dopo il nuovo vantaggio di Bonucci. Il primo tempo si è chiuso sul 3-1 dopo il tiro diretto di Cabella, uno dei migliori della sua squadra.

Alice, scesa in campo senza il portiere Tommaso Bruni, sostituito da Raffaello Ciupi, nella ripresa, iniziata con tre soli giocatori di movimento, ha fatto quel che ha potuto, muovendosi bene e chiudendo con un passivo comunque accettabile contro la squadra favorita per la vittoria del girone E.

Nell’altro incontro della giornata d’apertura, il Siena Hockey ha espugnato il campo del Follonica B (7-5 il finale) con cinque reti di Michele Nerozzi. Nel secondo turno i ragazzi di Alessandro Brizzi osserveranno un turno di riposo.

Alice Grosseto, Impredil Follonica A 1-7

ALICE: Raffaello Ciupi, Camisoli; Leonardo Ciupi, Blu Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi. All. Alessandro Brizzi.

FOLLONICA A: Irace, Del Viva; Matteucci, Esposto, Bonarelli, Piro, Bonucci, Cabella. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Vincenzo Marinelli.

RETI: nel p.t. all’11’22 Cabella, 13’44 Bianchi, 15’26 Bonucci, 16’11 Cabella; nel s.t. 1’12 Bonarelli, 8’05 Esposto, 12’03 Cabella, 18’43 Bonarelli.

NOTE: espulsione di Blu Burroni e del coach Alessandro Brizzi al 22’15 del primo tempo; cartellino blu (espulsione di due minuti) a Bardini e Bianchi.