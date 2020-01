Gli Under 17 dell’Hc Castiglione si prendono il derby: Grosseto battuto 3-1

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande impresa della squadra Under 17 dell’Hc Castiglione, l’unica della società biancoceleste ad essere stata impegnata nel week end, che batte il Circolo Pattinatori Grosseto per 3-1 al termine di una partita ben giocata dai ragazzi di Biancucci, tecnicamente, tatticamente e sotto il profilo della voglia e dell’intensità.

I biancorossi ospiti si presentano al Casa Mora forti del secondo posto in classifica, con una striscia di tutte vittorie tranne lo scontro con la capolista Spv Viareggio, ma in pista il divario non si è visto. Anzi, sono stati i biancocelesti a fare la partita, con ottime trame di gioco e creando molto più di quanto poi è stato raccolto. Questo è stato il filo conduttore dell’incontro, con il Castiglione che spinge e gioca: il Grosseto che punge più che altro di rimessa. L’equilibrio viene spezzato nel primo tempo da un gol sottomisura di Santoni, e sull’1-0 si va avanti praticamente per tutta la partita. Il Castiglione però non concretizza la superiorità territoriale messa in mostra, fallendo tra l’altro un rigore con l’ottimo Matteo Mantovani. Come spesso succede se non chiudi le partite poi subisci. Alfieri pareggia con una deviazione volante a 4 minuti dalla fine, ma l’1-1 dura solo 40 secondi perché ancora Santoni riporta in vantaggio i suoi al termine di una bella azione corale.

A 2 minuti dalla fine Grosseto ha l’occasione per pareggiare ancora, ma Alfieri tira alta la punizione per il decimo fallo biancoceleste, e dopo un minuto Matteo Mantovani chiude la pratica per il 3-1 finale. I ragazzi di Biancucci con questa vittoria hanno per il momento blindato il terzo posto in classifica, alle spalle proprio dei biancorossi. Ma soprattutto i castiglionesi hanno davvero ben impressionato e evidenziato miglioramenti impressionanti nel corso dell’ultimo mese, che mostrano come il lavoro dello staff sta andando nella giusta direzione.

CASTIGLIONE: Donnini; Perfetti, Guarguaglini, Luca Mantovani, Santoni, Magliozzi, Matteo Mantovani. All. Raffaele Biancucci.

GROSSETO: Raffaello Ciupi, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini, Alfieri, Cardi, Leonardo Ciupi, Pippi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: PT (1-0) 10’43 Santoni; st 15’19 Alfieri, 15’59 Santoni, 18’27 Matteo Mantovani.