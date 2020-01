Giovanili del Circolo Pattinatori, sorridono solo gli Under 13 con il successo sul Prato

GROSSETO – Seconda sconfitta della stagione per gli Under 17 del Circolo Pattinatori, sulla pista di Castiglione della Pescaia. I ragazzi di Marco Ciupi sono scesi in campo impauriti, timorosi e non sono riusciti ad esprimersi al meglio delle loro possibilità. Il Castiglione, desideroso di vendicare la sconfitta dell’andata è stato più concreto ed è riuscito a portarsi in vantaggio a metà primo tempo con l’ex Brando Santoni. Lorenzo Alfieri a quattro minuti dal termine ha trovato la rete dell’1-1 ma i ragazzi di Biancucci hanno trovato la forza di ritornare in vantaggio dopo pochi secondi con Santoni, prima di chiudere i conti con Matteo Mantovani.

Sorprendente sconfitta casalinga per gli Under 15 contro il fanalino Siena, mentre è finalmente arrivata la prima vittoria della giovanissima formazione degli Under 13 (nella foto di Mimmo Casaburi). I baby di Pablo Saavedra hanno superato abbastanza nettamente il Prato. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso avanti di un solo punto, i piccoli biancorossi hanno dilagato, mandando in rete ben quattro giocatori e capitalizzando finalmente la crescita mostrata nelle precedenti uscite.

Under 17, Hc Castiglione-Cieloverde Grosseto 3-1

CASTIGLIONE: Donnini; Perfetti, Guarguaglini, Luca Mantovani, Santoni, Magliozzi, Matteo Mantovani. All. Raffaele Biancucci.

GROSSETO: Raffaello Ciupi, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini, Alfieri, Cardi, Leonardo Ciupi, Pippi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: nel p.t. al 10’43 Santoni; nel s.t. al 15’19 Alfieri, 15’59 Santoni, 18’27 Matteo Mantovani.

Under 15, C.P. Grosseto-Siena Hockey 3-4

GROSSETO: Vittoria Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti (1), Dervishi, Cardi, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni (2), Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

SIENA: Strada, Cartoni; Valenti, Luca Mantovani (3), Raspanti, Bisogno, Bigliazzi, Enrico Burroni (1). All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Nello Lorenzoni.

Under 13, Bora Bora Grosseto-Prato 7-3

GROSSETO: Croci; Convertiti Mann (1), Fonti, Turbanti (1), Muntean, Balducci, Francesco Masetti (3), Betti (2), Dervishi. All. Pablo Saavedra.

PRATO: Barsi; Ventisette, Fantini (1), Fabbri, Capocchi, Fenzi (2), Capetti, Berni. All. Jacopo Raggioli.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.