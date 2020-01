Follonica piegato 3-0, successo in discesa delle Under 13 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Bella vittoria per 3-0 dell’Under 13 CDP Branca Grosseto al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia contro la Pallavolo Follonica (25-18 / 25-17 / 25-17 i parziali). Le ragazze del tecnico Rossi hanno controllato il match in tutti e tre i set senza grosse difficoltà, consentendo all’allenatore di far ruotare tutta la rosa a disposizione. Le convocate: Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Rachele Balestri, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Gaia Tizzi, Lucrezia Bertelli.