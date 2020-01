Due vittorie su tre per le giovanili del Follonica Gavorrano. Manita degli Allievi

FOLLONICA – Due belle vittorie e un pesante ko per le squadre giovanili del Follonica Gavorrano. Il big match del campionato Giovanissimi provinciali disputato allo stadio Nicoletti è andato alla Virtus Maremma, che ha prevalso 5-2. “E’ stata una brutta sconfitta, più per il risultato che nella prestazione – commenta il mister Giacomo Ricca – La delusione è stata onestamente grossa: mister, giocatori e società ci tenevano a fare bella figura, ma siamo stati troppo deboli sotto porta e abbiamo commesso 2-3 errori difensivi che hanno permesso ad una bella squadra come la Virtus Maremma di prendere in largo”.

La partita si è praticamente decisa nel primo tempo, con gli ospiti che sono andati a segno tre volte nel giro di cinque minuti, con una doppietta di Mori ed gol di Tosi, che a inizio ripresa ha segnato il 4-0. Coppola e Felici hanno ridato speranza ai biancorossoblù, ma Martina ha chiuso definitivamente i conti.

Successi invece per le due formazioni interprovinciali del Follonica Gavorrano. Gli Allievi 2004 di Luca Grossi sono venuti fuori alla distanza contro il Paganico. Nella prima frazione hanno risposto al gol di Ismanovski, mentre nel secondo tempo sono andati in rete quattro volte in quattordici minuti. I Giovanissimi 2006 si sono aggiudicati una partita combattutissima contro il Vada che si è confermato una buona squadra, portandosi per ben due volte in vantaggio. La doppietta di Vallone ha chiuso il match.

Allievi 2004, Follonica Gavorrano-Paganico 5-1

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Fratini, Temperini, Giansoldati, Chelli, Antonini (73’ Stopponi), Mancinelli (71’ Campinoti), Arena, Nelli (75’ Desiderato), Guidi (63’ Quinzi), Fioretti. A disposizione: Ioele, Dema, Pagnini. All. Grossi, Berardi.

PAGANICO: Generali, Melfi, Martelli, Toti, Diomi, Rusu, Baldi, Passaro, Scala, Piani, Ismanovski. A disposizione: Amedei, Castelli, Marin, Spaghetti, Giuntoli, Montorsi, Marziali, Coralli. All. Franchi.

MARCATORI: 23’ Ismanovski, 26’ (rig.) Giansoldati, 50’ Nelli, 61’ Mancinelli, 62’ Fioretti, 64’ Quinzi.

Giovanissimi provinciali 2005, Follonica Gavorrano-Virtus Maremma 2-5

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri, Malia, Milo (25’ s.t. D’Argenzio), Rodriguez, Mogavero, Olivato, Coppola, Vallone (35’ s.t. F. Fiore), Cassi, Sacchelli (1’ s.t. Foderi), Felici. A disposizione: Lorenzi, Mignetti, M. Fiore. All. Giacomo Ricca.

VIRTUS MAREMMA: Civitelli, Bhanra (12’ s.t. Migliaccio), Paccagnini, Vigetti, Palazzesi, Venturi, Mori (16’ s.t. Deidda), Martina (31’ s.t. Cristiano), Tosi, Rocchi, Ciacci (7’ s.t. Martellini). A disposizione: Duchi.

ARBITRO: Mirko Rocchicchioli.

MARCATORI: 13’ e 18′ Mori, 17’ e 1′ st Tosi, 6’ st Coppola, 19’ st Felici, 28’ st Martina.

Giovanissimi 2006, Follonica Gavorrano-Vada 4-2

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Asta, Ranieri (51’ Duranti), Malia, Haxini, Ascione (45’ Coman), Stefanini, Foderi, Manollari (42’ Milo), Miccoli, Vallone. A disposizione: Comparini, Attanasio, Agapitei.

VADA: D’Ambrosio, Guarducci, Agostini, Geri, Giuntini, Ouragua, Pardera (58’ Bertolero), Pignotti, Condello, Marianelli, Fazio. A disposizione: Giustarini, Tognozzi, Osmani.

MARCATORI: 5’ Fazio, 27’ Manollari, 42’ Condello, 52’ Miccoli, 60’ e 69’ Vallone.