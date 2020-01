Colonie feline: volontari a lavoro. «Così si tutela l’interesse dei cittadini e il benessere degli animali»

GAVORRANO – Nel centro storico del capoluogo, dopo i piccioni, l’attenzione dell’amministrazione comunale è passata alle colonie feline e la loro gestione. A partire da oggi, lunedì 13 gennaio, i volontari della sezione provinciale di Grosseto saranno presenti a Gavorrano per svolgere le attività di controllo e contenimento delle colonie feline.

Si concretizza così ciò che è stato stabilito nella convenzione che l’amministrazione comunale ha proposto all’associazione e firmata dalle due parti poche settimane fa.

«Nel nostro territorio sono presenti numerose colonie feline – spiega Francesca Bargiacchi, assessore all’Ambiente -, alcune riconosciute anche formalmente. Purtroppo in qualche caso è venuto a mancare il controllo svolto dal referente, per questo sono stati raggiunti numeri difficilmente gestibili se non si interviene in maniera sistematica, con un programma di sterilizzazione e adozione».

I volontari di Oipa aiuteranno anche a comunicare le buone pratiche di gestione alle persone che vorranno occuparsi dei gatti, in modo da raggiungere una condizione ottimale anche dal punto di vista igienico sanitario.

«Crediamo così – sottolinea Bargiacchi – di dare la giusta risposta ai disagi e malumori che la mancanza di controllo negli anni aveva generato. Ringrazio tutti i volontari dell’associazione, in particolare la referente provinciale Katia Saragosa, che si è subito resa disponibile per collaborare insieme «».