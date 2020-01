Successo degli Esordienti dell’invictasauro al raggruppamento dei 2008

MARSILIANA – Nel recupero del raggruppamento degli Esordienti anno 2008, giocato sul campo della Marsiliana, i ragazzi della Asd Invictasauro, vincono la manifestazione davanti all’Albinia e al Manciano, due ottime formazioni che hanno lottato per tutto il raggruppamento.



L’Invictasauro ha dimostrato di essere un bel gruppo affiatato e ben organizzato che sicuramente potrà giocarsi fino in fondo la qualificazione alla Festa Provinciali di categoria, che si giocherà in primavera. Giornata positiva, e soddisfazione per lo staff tecnico, ovvero Marco Cianti, Davide Turetta, Leonardo Sabbatini, allenatori di tutto il gruppo 2008 e Maurizio Bruni responsabile tecnico della Scuola Calcio Elite. Alla manifestazione di cui sopra, i ragazzi convocati sono stati Samir Angeli, Federico Argirò, Riccardo Artino, Giacomo Betti, Niccolò Fiore, Matteo Francioli, Francesco Galli, Francesco Garzia, Thomas Mariotti, Leonardo Mastacchi, Manuel Perciavalle, Nicola Picchianti, Christian Porta, Samuel Rubegni, Federico Simi, Gabriele Venturacci e Davide Vergari. Dirigente accompagnatore Roberto Martini.