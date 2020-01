Grosseto, si interrompe a Foligno la striscia positiva del Grifone

FOLIGNO – Si ferma a nove la serie di risultati utili consecutivi del Grifone, che deve arrendersi al Foligno per 1-0. Una giornata storta, nella quale i biancorossi sbagliano più del dovuto e vengono puniti nei minuti finali dal Foligno, rimanendo comunque al secondo posto in classifica. In campo Magrini punta sulla solita difesa e sul solito attacco; le uniche novità arrivano in mezzo al campo con il ritorno di Sersanti dal primo minuto e con Fratini al posto di Viligiardi.

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

Partita sottotono per i primi venti minuti, caratterizzata da tanti errori individuali. Il Foligno recrimina per un gol annullato, mentre il Grosseto si vede a fine primo tempo con un traversone di Milani che impegna Roiani. Nella ripresa prova a farsi vedere il Grifone con il tiro di Boccardi parato ancora una volta dal numero uno degli azzurri. Al quarto d’ora padroni di casa ancora pericolosi con il tiro di Fondi che colpisce la traversa e tocca la linea di porta, senza però entrare. Magrini prova a mandare in campo Giani e Giunta, per Boccardi e Galligani, ma l’inerzia della gara non cambia fino a cinque minuti dalla fine, quando Schiaroli in area biancorossa colpisce di testa e porta il Foligno in vantaggio. Il Grosseto prova a reagire senza però trovare la zampata giusta per riportare la gara in parità. Finisce così con il successo dei padroni di casa che interrompono, dopo nove giornate consecutive, il buon andamento del Grifone. Domenica prossima contro il Tuttocuoio la truppa di Magrini è chiamata al pronto riscatto.

Foligno calcio-Us Grosseto 1-0 (0-0)

FOLIGNO CALCIO: Roiani, Colarieti, Giannó, Gorini, Schiaroli, Bagatini Mariotti, Fondi, Giabbecucci, Negro, Rinaldi (34′ Settimi), Arras. A disposizione: Miccio, Materazzi, Pinsaglia, Battistelli, Fiki, Carocci, Kuqi, Piancatelli. All. Armillei.

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Gorelli, Ciolli, Milani, Sersanti (40’ st Pierangioli), Cretella (32’ st Polidori), Fratini (27’st Viligiardi), Boccardi (18’ st Giunta), Galligani (18’ st Giani), Moscati. A disposizione: Nunziatini, Castellazzi, Ravanelli, Villani. All. Magrini.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco della sez. di Lanciano (Cesarano di Castellammare di Stabia e Dell’Arciprete di Vasto).

RETE: 39′ Schiaroli.