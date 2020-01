Gli Juniores del Follonica Gavorrano di nuovo vincenti, poker alla Tuttocuoio

FOLLONICA – Tornano alla vittoria gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che, allo stadio Nicoletti di via Sanzio, si sbarazzano del Tuttocuoio (4-1) al termine di un incontro ben giocato. I ragazzi guidati da Giulio Biagetti hanno affrontato la seconda di ritorno con il giusto approccio e questo ha reso tutto più facile. Dopo appena cinque minuti il rientrante Farini ha sbloccato il risultato, imitato a metà tempo da Luca Costanzo. Il Tuttocuoio ha riaperto il match con Picarella, ma Costanzo ha permesso ai biancorossoblù di andare all’intervallo sul 3-1. Nella ripresa i maremmani hanno controllato agevolmente la gara, trovando anche il quarto gol con Cordovani. Buona la prestazione di Giacomo Gafà, ex capitano della Berretti della Robur Siena, che nonostante un terreno infame ha dimostrato di avere dei buoni numeri, sia come esterno di sinistra che di destra.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Mordini (40’ Pacchini), Molia, Righini (11’ s.t. Yanga), Farini, Cavallini (25’ s.t. Curcio), Gafà, Barlettai (36’ s.t. Carrella), Costanzo (32’ s.t. Rubegni), Xhafa, Cordovani. A disposizione: Mazzi, Sili. All. Giulio Biagetti.

TUTTOCUOIO: Giannangeli, Biagioni, Politano, S. Diop, El Bahja, Campani, Ghazali, Ba, Picarella (36’ st. C. Diop), Diaw, Faye. A disposizione: M. Diop.

ARBITRO: Alessandro Donati di Livorno.

MARCATORI: 5’ Farini, 20’ e 43′ Costanzo, 40’ Picarella, 30’ st Cordovani.