Colpo del Follonica Gavorrano, primo successo esterno contro la Sangiovannese

SAN GIOVANNI VALDARNO – Colpo del Follonica Gavorrano che espugna 2-1 il Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno con una prestazione sontuosa. I ragazzi di Paolo Indiani sono apparsi concreti, quadrati in difesa e a tratti inarrestabili in attacco, dove la coppia Benedetti-Brega ha costantemente tenuto in apprensione la difesa della Sangiovannese, formazione che si è presentata in campo per dare un calcio alla crisi dopo quattro sconfitte di fila. Splendida la gara del team maremmano per continuità e qualità oltre che prima affermazione esterna della stagione. Un blitz che mancava addirittura dal 14 aprile 2019 con la vittoria sul campo del San Donato Tavarnelle.

Vivace il primo tempo con azioni da una parte e dall’altra con Bruni e compagni che sono andati all’intervallo in vantaggio grazie al quarto centro stagionale di Lorenzo Lepri confermato dopo la rete segnata al Bastia.

Nella prima frazione a Sangiovannese parte bene e si rende pericolosa già al primo minuto con un diagonale di Mencagli deviato; poi Tacconi mette fuori. Al secondo minuto Baldesi colpisce un palo, con la palla che attraversa l’area di porta e viene respinta dalla difesa. Al settimo minuto si fa vedere anche il Follonica Gavorrano con Lombardi, il cui titolo viene parato dal portiere Scarpelli. Doppia occasione al 14’ per i maremmani: il tiro di Brega viene respinto, la palla arriva a Bruni che colpisce l’incrocio dei pali. Al 18’ gran tiro di Brega salvato dalla difesa. Al minuto 33 ancora Brega in evidenza: raccoglie un cross dalla destra di Giulio Grifoni, Scarpelli in tuffo si salva. Al 42’ passa in vantaggio il Follonica Gavorrano. Nel corso di un’azione confusa Christian Brega colpisce il palo, sulla respinta il più veloce di tutti è Lepri che di testa mette in rete

La ripresa si apre subito con il pareggio della Sangiovannese: al 3’ discesa di Mencagli che mette al centro, destro di Guidotti che mette in rete alla destra di Wroblewski. I valdarnesi al 12’ potrebbero addirittura portarsi in vantaggio, ma Guidotti non arriva su un cross dalla sinistra.

Il Follonica Gavorrano è vigile e si riporta in avanti alla cerca del gol e al 23’ arriva il gol partita: verticalizzazione che permette a Lorenzo Benedetti di presentarsi a tu per tu con Scarpelli e lo batte con un destro sotto misura. Al 39’ il Follonica Gavorrano, che gestisce bene la palla e tiene lontana la Sangiovannese, va vicino al terzo gol: colpo di testa di Brega che sfiora l’incrocio dei pali con Scarpelli battuto. Nell’ultimo dei tre minuti di recupero l’undici ospite potrebbe mettere a segno il colpo del ko: bella azione solitaria di Brega che arriva davanti alla porta ma calcia alto sopra la traversa.

I risultati della 19ª giornata: Albalonga-Calcio Flaminia 2-0, Bastia-Grassina 1-1, Cannara-San Donato Tavarnelle 2-1, Foligno Calcio-Us Grosseto 1-0, Monterosi-Scandicci 2-1, Ponsacco-Pomezia 0-2, Sangiovannese-Follonica Gavorrano 1-2, Sporting Trestina-Aquila Montevarchi 0-3, Tuttocuoio-Aglianese 0-3.

La classifica del girone E: Monterosi 42 punti; Grosseto 36; Scandicci e Albalonga 34; Grassina 32; Aquila Montevarchi 30; Calcio Flaminia 29; Follonica Gavorrano 25; Sangiovannese, Sporting Trestina e Foligno Calcio 24; Aglianese 23; Cannara 22; Pomezia 21; San Donato Tavarnelle 20; Bastia 17; Ponsacco 15; Tuttocuoio 10.

SANGIOVANNESE (4-4-2): Scarpelli; Tafani, Calzolai, Rosseti; Piccardi; Martini (30’ s.t. Kondaj), Muscas, Tacconi (24’ s.t. Torricelli) Baldesi (40’ s.t. Romanò); Mencagli, Guidotti (38’ s.t. Polo). A disposizione: Allegranti, Cavalli, Bidini, Rovai, Fantoni. All. Simone Calori.

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Wroblewski; Ferrante, Placido, Bruni; Grifoni, Gemignani, Lepri (26’ s.t. Pardera), Lombardi, Ferraresi; Benedetti, Brega. A disposizione: Niccolò Carcani, Guazzini, Valente, Torelli, Berardi, Consonni, Rosa Gastaldo. All. Paolo Indiani.

ARBITRO: Leone di Barletta; assistenti Savino di Napoli, Romagnoli di Albano Laziale.

MARCATORI: 42’ Lepri, 3’ st Guidotti, 23’ st Benedetti.

NOTE: ammoniti Pardera e Baldesi. Angoli: Rec. p.t. 1’, s.t. 3’.