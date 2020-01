Assemblea per la nuova Pro loco: entrano sette nuovi consiglieri

CASTEL DEL PIANO – La nuova Pro loco di Castel del Piano nei prossimi giorni convocherà la propria assemblea straordinaria che si terrà il 22 e 23 febbraio 2020, per procedere all’integrazione di sette nuovi consiglieri nel consiglio attualmente in carica per il mandato 2019-2021.

Restano attualmente in carica otto consiglieri: Federica Terzuoli presidente, Desirée Lazzeri vicepresidente, Sergio Fazzi Tesoriere, Viola Carratelli Segretaria, Mario Monaci, Lucio Ginanneschi, Alessio Gennari e Vinicio Monaci.

La nuova Pro loco ringrazia «tutti i consiglieri uscenti Nello Brandoni, Donatella Carlini, Samantha Della Marca, Simone Toninelli e Fausto Rossi per l’impegno costante profuso e per avere dato un contributo importante alla rifondazione e al primo sviluppo dell’Associazione, nata solo nel 2016».

«Il numero dei posti da integrare sarà sette perché diversi mesi fa per motivi personali già due dei 15 consiglieri eletti a febbraio 2019 avevano scelto di interrompere il proprio mandato: Giovanna Longo e Debora Toniazzi. In attesa della conclusione degli impegni programmati e non essendo compromessa la funzionalità, il Consiglio ha atteso le feste natalizie e in una riunione di novembre scorso ha stabilito la data dell’Assemblea per l’integrazione di 2 posti da consigliere per il 22-23 febbraio. Poi il 10 gennaio scorso altri 5 consiglieri in carica hanno rassegnato le proprie dimissioni in sede di riunione di Consiglio, pertanto l’Assemblea è convocata per l’integrazione urgente di sette nuovi consiglieri come previsto obbligatoriamente dalle norme statutarie» affermano il presidente e vicepresidente Federica Terzuoli e Desirée Lazzeri.

In attesa delle nuove elezioni integrative, la Nuova Pro Loco procederà normalmente con la sua attività di funzionamento. Il Consiglio invita «i soci che abbiano voglia di dare il proprio contributo a rinnovare la quota associativa 2020 e presentare candidatura entro il 20 febbraio ore 18 portandola presso la sede Pro noco o inviandola a nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com».

Tutti i soci e interessati alla attività della nuova Pro loco «sono invitati a partecipare all’Assemblea, che sarà momento anche per illustrare le attività svolte, le prospettive e aprire un confronto sulla Pro Loco che vogliamo essere. Si ricorda che può votare il socio effettivo 2020, cioè colui che è in regola con la quota associativa e che sia nuovo socio da almeno 30 giorni alla data dell’Assemblea.

Per informazioni nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com o pagina FB Nuova Pro Loco Castel del Piano.