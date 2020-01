Sei maremmano se dici: «Capisci fischi pe’ fiaschi»

GROSSETO – Questa espressione è un modo non troppo ignorante ma pur sempre schietto e diretto con cui i maremmani ti dicono in faccia che non capisci niente. Invece di dirlo direttamente si utilizza un’espressione colorita ed efficacissima.

Ce le vedo le massaie infiancate che si rivolgono ai loro “poveri” mariti, che ne avranno combinata una delle loro per uno dei tipici equivoci tra mariti e mogli…e quest’ultime che, scuotendo il capo, guardano quei poverini e gli dicono schiette: “Capisci sempre fischi pe’ fiaschi!”.