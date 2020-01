Il meteo in Maremma: un’altra tiepida giornata di gennaio

GROSSETO – Un’altra tiepida giornata di gennaio in tutta la provincia di Grosseto. In particolare nel capoluogo: dopo che le temperature, venerdì 10 gennaio, non sono scese sotto i 7 gradi, situazione simile anche sabato 11 gennaio, con minime che dovrebbero stabilizzarsi intorno ai 5 gradi e massime stabili sui 13 gradi.

Ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, con un abbassamento della temperatura che pare destinato a riportare le minime in città vicine allo zero centigrado. Situazione comunque in evoluzione, con saliscendi che andranno avanti per tutto il mese.

Continuano a non essere previste precipitazioni, né al termine della settimana in corso né in quella successiva. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, ma per la pioggia sarà necessario aspettare ancora.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE