Giornata di tennis col torneo sociale firmato Nuova Follonica e Uisp

FOLLONICA – Giornata di sport con la società Nuova Follonica e con la Uisp. Domenica 12 gennaio, dalle 9, torneo sociale di tennis a squadre riservato a tutte le categorie. In campo i giocatori tesserati con la società, che si confronteranno nell’impianto nella pineta di Ponente, in via La Marmora a Follonica.