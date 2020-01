Flamengo Futsal e Pizzeria Ballerini avanti tutta, Emme 29 più vicina alla vetta

GROSSETO – Settimana di recuperi in serie A a Grosseto, con tre gare della seconda giornata che erano state rinviate a causa del maltempo. Partite importanti in chiave classica, a partire dal successo per 7 a 3 del Flamengo Futsal sul Barbagianni Carrozzeria Tirrena, tre punti che permettono alla capolista di allungare ulteriormente sul Crystal Palace: capitan Barelli, con la sua doppietta, spiana la strada in una squadra in cui tutto sta girando alla perfezione. Grandi colpi per Fc Mambo e Aston Villa in chiave salvezza: il team di Cavero la spunta di misura (7-6) sull’Atletico Barbiere grazie alle doppiette di Marchi e Corridori e lo spettacolare drop da porta a porta dell’estremo difensore Soro. Una delle giocate più spettacolari viste fino ad esso sui campi di calcio a 5 in questa stagione. Anche l’Aston Villa sorride (4-3) per i tre punti contro una Tpt Pavimenti arrembante ma imprecisa: le doppiette di Giacalone e Tenerini spingono in avanti i ragazzi di Morini, veemente la reazione nel finale di Pieraccini e compagni, che sfiorano la completa rimonta con capitan Nardi.

La Pizzeria Ballerini prosegue nel proprio percorso netto in vetta al girone A di serie C: le vacanze natalizie non fiaccano il team di Nanni, vincente 10 a 6 sullo Scansano (Ferroni 3) con i gol di Galeotti e Toninelli. Nella scia della battistrada rimane solo l’Istia Longobarda, che si aggiudica 9 a 5 lo scontro diretto con lo Scutari sfruttando i poker del duo offensivo Passalacqua-Belli. Bene anche lo Sbratta Praga, con Salvini e Sargentini ispirati nel 7 a 1 contro il Roda Beer, mentre l’Endurance Team di Meattini rimane nei piani alti dopo il tennistico 6 a 3 rifilato al MUgen Fc in cui Conviti fa la voce grossa nel tabellino marcatori. Infine, larga affermazione dell’Angolo Pratiche (11-1) sui Wild Boars, con capitan Coen e Berti a trascinare i propri compagni. Rinviata Joga Bonito-Bar Il Cinghialino, riposava lo Sporting Talamone.

Con la capolista Pinco Pallino Joe ferma per il turno di riposo, nel gruppo B di serie C l’Emme 29 ne approfitta per accorciare un po’ le distanze dalla vetta, ma i ragazzi di Fallani tremano contro il Ristorante Pizzeria Il Melograno, battuto di misura 4 a 3: ci pensa Martellini a togliere le castagne dal fuoco. I Fly Emigrates, con Filip e Kaja in grande evidenza, tengono botta con il 6 a 5 sul ritual Fc (Lucchetti 3), mentre il Partizan Degrado, al termine di un match nervoso e spigoloso, ottiene i tre punti con il 10 a 8 sull’Iss Pro Evolution, con Ciacci e Violi grandi trascinatori. Torna al successo in modo largo l’Asd Bivio Ravi, che dispone 11 a 4 de La Scafarda con Bonanata e Giusto a comandare le operazioni, così come l’Approdo Fc che, grazie al poker di Ticozzi, mata 6 a 3 lo Scarlino Calcio a 5. Rinviata Spazio Verde-Good Vibes

Si è giocato sia in campionato che in coppa nel calcio a 7 di Grosseto. Nel recupero di campionato, sonante vittoria dell’Essebi che dispone 7 a 2 dell’Fc Braccagni al termine di una gara giocata su ottimi livelli e coronata dai gol di Busonero, Giovani e Costanzo. InCoppa, invece, vanno a segno le due favorite, con il Caffè Barracuda che si impone 6 a 2 sull’Ink Ind. Tattoo Studio grazie alle doppiette di Medaglini e Salvadori, mentre è il solito Capolupo a fare le fortune del Ps Car Center di Groccia: l’attaccante timbra una tripletta nel 5 a 2 sulla Cgil.