Contributi per l’apertura di attività in centro: al via il bando. Come fare domanda

GROSSETO – In seguito alla pubblicazione dell’avviso per chiedere contributi finalizzati alle nuove aperture di attività professionali e imprenditoriali nel centro storico del capoluogo, è ora possibile fare domanda per poter beneficiare dei rimborsi per l’anno 2019.

I destinatari dei contributi sono quei soggetti titolari delle attività imprenditoriali e professionali appartenenti ai settori dell’artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport e servizi che hanno avviato il loro esercizio nel centro storico di Grosseto (all’interno del confine delle Mura Medicee) a partire dall’1 ottobre 2018 e per tutto il 2019. I contributi saranno prossimamente disponibili anche per le attività che apriranno durante l’anno in corso.

La domanda di contributo dovrà obbligatoriamente pervenire all’ufficio Protocollo del Comune a partire dall’1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello dell’apertura iniziale o della permanenza, compilando l’apposito modulo ed allegando le relative copie dei versamenti effettuati.

Per avere tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità per fare domanda l’avviso si può scaricare dalla Home page del Comune di Grosseto – sezione Novità o dalle pagine dell’ufficio Commercio.

Qui il link diretto al bando: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_servizi/2019/05/avviso_contributi_rivitalizzaione_def.pdf