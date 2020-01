tuttoweekend: il fine settimana in Maremma tra spettacoli, laboratori per bambini, libri e film

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 10 GENNAIO

GROSSETO – Un giallo ambientato in Francia è quello in programma al cinema Stella da giovedì 9 a domenica 12 gennaio. Si tratta de “Il mistero Henri Pick” di Rémi Bezançon, una misteriosa storia che ruota intorno a un romanzo e al suo autore. LINK

Alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 111/B, venerdì 10 gennaio alle 18 un’iniziativa organizzata dalla Rete delle donne di Grosseto “Rojava. La rivoluzione possibile delle donne” con Norma Santi, curatrice del libro “La sfida anarchica nel Rojava”, e Simonetta Crisci, avvocata e presidente dell’associazione Senza Confine. LINK

Si parla di Iraq e in particolare della città di Mosul domani, venerdì 10 gennaio alle 19.00 alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi a Grosseto. Ad illustrare il piano di recupero è l’architetto grossetano Giovanni Fontana Antonelli che da anni lavora al programma Cultura dell’Unesco. LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA – Dal 21 dicembre al 31 gennaio Galleria Spaziografico, nel centro storico di Massa Marittima, vi aspetta per visitare il nuovo spazio espositivo e la mostra “L’espressività del tondo”. In esposizione opere di piccolo e unico formato, il tondo appunto, una proposta estetica inconsueta, affascinante e dal forte carattere. LINK

MONTEROTONDO MARITTIMO – La stagione invernale del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, che anche quest’anno si realizza grazie alla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo, amministrazione comunale e Officine Papage Residenza artistica Toscana, si apre venerdì 10 gennaio alle 21.15 con un’ospite d’eccezione: Fiona May. Fiona May sarà sotto i riflettori insieme a Luisa Cattaneo nello spettacolo “Maratona di New York” di Edoardo Erba, uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo. LINK

SABATO 11 GENNAIO

FOLLONICA – Una serata di musica per Selene: questo è il nome dell’evento benefico che si terrà sabato 11 gennaio presso la discoteca Sox (via Spiaggia di Levante, Follonica) a partire dalle 21 e dedicato ad una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Selene De Rosa, la piccola scarlinese di 8 mesi affetta da leucemia. LINK

GROSSETO – Due giorni di laboratori per bambini sono quelli proposti da Mivà, sabato 11 e domenica 12 gennaio alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. A partire dalle 16.30 i bambini potranno mettere alla prova la loro creatività manipolando l’argilla sotto la guida di Michele che leggerà un libro illustrato e successivamente porterà i più piccoli nel mondo dell’arte dell’argilla con la creazione di piccole sculture ispirate alla storia letta. E’ necessaria la prenotazione al numero 3337960980 (Michele). Il costo è di 10 euro compresa la cottura.

Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio è lieto di annunciare che sabato 11 gennaio, alle 18, alla Galleria “Mauro of Rome” (via Filzi, nel centro storico di Grosseto), andrà in scena “Un sogno – Poesie giovanili di Mauro of Rome” (1965-75). LINK

MONTE ARGENTARIO – La Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello organizza la presentazione del libro “L’alterità nella tradizione ebraico-cristiana” di Francesca Mariotti. Interverranno don Benedetto Rossi, docente di Sacra scrittura alla Facoltà di Teologia dell’Italia centrale, e Mario Papalini. A moderare don Sandro Lusini. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio alle 18 alla Parrocchia di Santo Stefano Promotore, sala cinema parrocchiale, in via Galli a Porto Santo Stefano (Monte Argentario).