Turismo: al via il corso di formazione gratuito dell’Ebtt. Come fare domanda

GROSSETO – L’Ente bilaterale turismo toscano organizza un corso gratuito per ricevimento e accoglienza con obiettivo finale l’occupazione.

Il corso, finanziato dall’Ebtt nell’ambito del progetto “Qualità professionale e sostegno al reddito”, è completamente gratuito ed ha come obiettivo quello di formare personale specializzato nell’area ricevimento/accoglienza. Il corso prevede l’obbligo di frequenza.

Al termine del corso, coloro che avranno raggiunto il numero delle ore di frequenza e superato l’esame finale avranno la possibilità di valutare l’inserimento occupazionale in aziende della del territorio della provincia di Grosseto (area ricevimento/accoglienza ).

La verifica finale del corso avverrà tramite un esame finale alla presenza di una commissione composta da un membro dell’Ebtt, un rappresentante di un’azienda turistica e il corpo docenti.

Contenuti del corso: elementi di front office; accoglienza al cliente; elementi di revenue management; social media marketing; problem solving; rispondere a una recensione; conosci il territorio (la Maremma e l’area circostante ).

Destinatari dell’intervento minimo 8 e massimo 20 partecipanti disoccupati/inattivi/inoccupati o stagionali altamente motivati a lavorare nel settore accoglienza /ricevimento.

E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese o tedesca obbligatoria ed è considerato requisito preferenziale aggiuntivo l’aver avuto una minima esperienza nel settore. Non ci sono limiti di età purché sia stata raggiunta la maggiore età.

Il corso avrà una durata di 88 ore suddivise in 12 giornate e le lezioni si svolgeranno dal 6 febbraio al 04 marzo al Villaggio Mare Si a Follonica 58022.

Info e iscrizioni: è possibile iscriversi dal 9 gennaio al 30 gennaio contattando gli uffici Ebtt di Grosseto tel /fax 0564416375 grosseto@ebtt.it.

Si ricorda che per iscriversi è necessario inviare il modulo di adesione e il proprio curriculum vitae. La selezione (se le iscrizioni pervenute al Centro Servizio di Grosseto supera il numero massimo di candidati ammessi al corso) avverrà alla fine di gennaio 2020 nella sede del Centro servizio di Grosseto Ebtt, in via Monte Cengio a Grosseto.