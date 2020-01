Trasferta a Castiglione per gli Under 17 del Circolo Pattinatori, gare interne per le altre giovanili

GROSSETO – Riprende a pieno ritmo in questo fine settimana l’attività del Circolo Pattinatori, con ben cinque squadre che scendono in pista. Il Cieloverde Under 17 (foto Casaburi) è di scena domenica alle 11,45 al Palasport di Casamora contro l’Hc Castiglione. Un match delicato per i ragazzi di Marco Ciupi e Alessandro Saitta, intenzionati a rimanere in prima fila per partecipare alle finali nazionali. In classifica i biancorossi sono secondi con 18 punti, alle spalle del Viareggio, a 24 con una gara in più.



Gli Under 15, dopo aver iniziato il nuovo anno con una bella vittoria esterna sul campo di Sarzana, ricevono sabato alle 15,30 in via Mercurio il fanalino Siena. Gli Under 13 di Pablo Saavedra ospiteranno domenica alle 12 il Prato.