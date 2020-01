Settore giovanile, le partite del fine settimana dalla Juniores ai Giovanissimi

GROSSETO – Fine settimana importante per il settore giovanile biancorosso, che vedrà le formazioni Juniores e Giovanissimi impegnate in casa, mentre gli Allievi giocheranno in trasferta.

Si parte domani con la gara casalinga degli Juniores nazionali, allentati da mister Angeli, che ospiteranno la Lucchese sul terreno del Palazzoli alle ore 14.30. Mister Angeli, squalificato, dovrà fare a meno degli infortunati Camerlengo e Chelini, ancora alle prese con la caviglia dolorante, e dello squalificato Fregoli. Sempre domani, solo alle 15.30 sul sintetico del Centro sportivo di Roselle, i Giovanissimi 2006 B di mister Picardi ospiteranno l’Ardenza.

Domenica mattina, sul terreno del Palazzoli, i Giovanissimi 2006 A di mister Pieri ospiteranno il Roselle, alle ore 10.30, mentre gli Allievi regionali allentati da mister Consonni saranno impegnati in trasferta sul difficile terreno del Monteriggioni: fischio d’inizio alle ore 11.

Questo il programma in sintesi: