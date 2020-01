Pochi allenamenti ma rosa al completo per il Circolo Pattinatori che ospita il Trissino

GROSSETO – Ritorno in pista domani sabato ore 18 in via Mercurio per il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto che si confronterà con il Trissino nella prima di ritorno del campionato di serie A2 di hockey pista. Nel girone d’andata i ragazzi di Massimo Mariotti hanno battuto ogni record da quando esiste l’A2, mettendo insieme 28 dei 30 punti a disposizione, grazie a nove vittorie e un pareggio casalingo contro il Modena, secondo in classifica con sette punti di ritardo. La “Big red machine”, che, non dimentichiamolo, si è presentata al via come matricola, è andata oltre ogni più rosea previsione, qualificandosi anche per la Final Four di Coppa Italia, in programma il 29 febbraio e 1° marzo a Lodi. Gemignani e compagni, che hanno regalato al pubblico incontri di qualità, andando tra l’altro a segno 67 volte, hanno tutta l’intenzione di proseguire questa straordinaria cavalcata contro il Trissino, ottava forza del campionato.

“Gara da prendere con le dovute cautele – sottolinea l’allenatore biancorosso Massimo Mariotti – Ci ripresentiamo purtroppo in campo con pochi allenamenti sulle gambe dopo il periodo natalizio. Con il Trissino possiamo proseguire la nostra striscia positiva, ma poi dobbiamo mettere benzina nel nostro motore per arrivare nella migliore condizione alla semifinale di Coppa Italia contro Cremona. In ottica playoff abbiamo un vantaggio importante ma ci aspettano due difficilissime trasferte a Bassano e Modena, inframezzate dal turno di riposo. Cento minuti che potrebbero permetterci di chiudere i conti se affrontati con la giusta preparazione”.

Il Trissino, battuto 9-5 nella gara d’apertura della stagione, ha in Manuel Pasquale, autore di venti reti, il giocatore più pericoloso. L’Edilfox si presenta all’undicesimo incontro dell’anno, il settimo interno, con l’organico al completo. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli.



Il programma della 1ª di ritorno: SGS Forte dei Marmi-Estrelas Molfetta, Edilfox Grosseto-Trissino, Hockey Thiene-Montecchio Precalcino, Amatori Modena-Roller Bassano, Credit Agricole Sarzana-Cremona.

La classifica: Edilfox Grosseto 28 punti; Amatori Modena 21; Roller Bassano 19; Cremona 17; Molfetta, Thiene 16; Montecchio Precalcino 14; Trissino 9; Forte dei Marmi 6; Pordenone e Sarzana 5.

Classifica marcatori: Montivero (Modena) 27; Saavedra (Grosseto), Pasquale (Trissino) 20; Buralli (Grosseto) 19.