Le ragazze della Gea riprendono il campionato con la sfida all’imbattuta Savona

GROSSETO – Riprende il campionato di serie B femminile di basket, con la Gea Basketball Grosseto impegnata domani fra le mura amiche con una delle due formazioni imbattute, gli Amatori Savona. Un cliente terribile per le ragazze di Luca Faragli, un quintetto che ha vinto undici incontri di fila grazie al miglior attacco del torneo, con 733 punti, contro i 589 delle padrone di casa. Il quintetto è stato costruire dal presidente Dagliano per il salto in A2 e fino ad adesso le ragazze di Dagliano stanno rispettando i pronostici della vigilia, dando vita ad un appassionante testa a testa con la Pallacanestro Femminile Firenze. Per conquistare la quarta vittoria stagionale, dunque, servirà una super prestazione.

“Dovremo giocare sul fattore sorpresa – sottolinea Faragli – la prima gara dell’anno ha sempre mille incognite e anche le liguri non saranno al top della condizione dopo tre settimane di sosta. Giocando con il coltello tra i denti proveremo a fermarle”. Tra l’altro Giulia Camarri e compagne hanno conquistati i loro successi solo con formazioni liguri, Lavagna, Pegli e La Spezia. Faragli dovrà fare a meno di Chiara Camarri, assente per impegni personali, mentre le altre giocatrici sono a disposizione e pronte a dare battaglia, a cominciare da Camilla Amendolea ed Elena Furi, le migliori realizzatrici della squadra nella prima parte del campionato, rispettivamente con 187 e 168 punti.

Arbitreranno Salvo di Pisa e Agnorelli di Poggibonsi. Queste le convocate della Gea: Elena Furi, Giulia Camarri, Francesca Picchi, Chiara Camarri, Bianca Bellocchio, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Federica Simonelli, Francesca Benedetti. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 18 al Palasport di via Austria.

Il programma dell’ultima di andata: Sisal Perugia-Avvenire Rifredi, Number 8 San Giovanni V.-Palagiaccio Firenze, Le Mura Spring Lucca-Fotoamatore Florence, Papini La Spezia-Costone Siena, Polysport Lavagna-B.F. Pontedera, Gea Grosseto-Amatori Savona, Pall. Femm. Prato-Basket Pegli.

La classifica: Palagiaccio P.F. Firenze e Amatori Savona 22 punti; P.F. Prato e B.F. Pontedera 16; Le Mura Lucca, Florence, Costone Siena 14; Perugia 10; Lavagna e San Giovanni Valdarno 8; Pegli, Rifredi, Gea Grosseto 6; La Spezia 4.