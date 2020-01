Lavori in via Senese, il Psi: «L’amministrazione metta subito dei semafori»

GROSSETO – Si è riunito il comitato comunale del Psi di Grosseto. Durante l’incontro si è parlato della recente limitazione di via Senese per il completamento della pista ciclabile che collegherà Grosseto a Roselle, cosa che, ha generato “numerose lamentele dei cittadini della zona”, dicono dal Psi.

“In particolare ci si chiede se, nel caso specifico, non sarebbe stato cosa opportuna e migliore applicare dei semafori per garantire una sorta di circolazione alternata per il passaggio dei mezzi verso Grosseto o Roselle – continuano dal Psi -. Ciò avrebbe dato maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, evitando che ci fossero le giuste proteste dei commercianti rosellani e degli esercizi commerciali di via Senese”.

“Riteniamo pertanto che l’amministrazione – proseguono -, alla luce delle giuste osservazioni, in via immediata applichi i semafori a circolazione alternata, al fine di evitare i numerosi disagi e pericoli soprattutto durante la notte”.

“In ultima analisi proponiamo, oltre a terminare la ciclabile, prevista dalla precedente amministrazione, di mettere in sicurezza tutta la via Senese per la quale il regolamento urbanistico prevede un adeguamento in considerazione del livello del traffico oggi esistente, con rondò e allargamento, come già a suo tempo definiti – concludono dal Partito socialista italiano di Grosseto -. Il Psi registra anche ulteriori lamentele e proteste di cittadini, che sarà suo dovere portare all’attenzione pubblica nei tempi a venire”.