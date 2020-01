Il mondo a tavola: scambio interculturale in Maremma sul tema della cucina

ORBETELLO – L’associazione internazionale Afs Intercultura onlus sta organizzando un evento molto importante in collaborazione con il Comune di Orbetello, l’Istituto Alberghiero, la Cooperativa pescatori di Orbetello e Sapori di Toscana. In Maremma arriveranno studenti da tutto il mondo (Cina, Tunisia, Giappone, Spagna, Cile, Russia, Repubblica Domenicana, Danimarca, Canada, Tailandia, Venezuela, Indonesia, Turchia) per uno scambio di usi e costumi a tavola.

“La preparazione ed il consumo dei pasti sono da sempre forti elementi di identità culturale – raccontano dall’associazione -. Abbiamo pertanto scelto questo strumento di conoscenza e condivisione per un evento che porterà sul territorio ragazzi di tutto il mondo, ospitati in Toscana per un programma annuale con Intercultura. Lo scambio di ricette, storie e tradizioni ci è sembrato un potente, nonché divertente e piacevole, strumento di scambio interculturale”.

“Il comune di Orbetello e l’Istituto Alberghiero hanno abbracciato con entusiasmo questa opportunità – continuano -, dimostrando uno sguardo attento ed innovativo verso il futuro educativo e turistico del territorio”.

All’evento, che si svolgerà da giovedì 16 a sabato 18 gennaio all’Istituto Alberghiero, saranno presenti le autorità comunali e provinciali ed i rappresentanti degli organi nazionali di Intercultura Onlus.

I ragazzi arriveranno giovedì 16 gennaio, per poi sistemarsi presso le famiglie che si sono rese disponibili all’ospitalità. Venerdì visiteranno la Peschiera dei Pescatori di Orbetello, cui seguirà una visita al laboratorio di trasformazione della dell’associazione dei Pescatori e un pranzo.

Nel pomeriggio, al ristorante dei Pescatori, i ragazzi Afs si cimenteranno nella preparazione della pasta fatta a mano, mentre nelle cucine dell’Istituto Alberghiero gli alunni prepareranno le ricette di tutto il mondo.

La sera i terrà il banchetto nella sala dell’Istituto Alberghiero, dove saranno degustati tutti gli elaborati culinari preparati.